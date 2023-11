Milan Fiorentina, Pioli ha scelto il tridente titolare! Sorpresa in attacco

Milan-Fiorentina, Stefano Pioli, a due giorni dal match, ha sciolto le riserve: il centravanti titolare sarà Okafor con Jovic in panchina

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli, a due giorni da Milan-Fiorentina, ha di fatto sciolto le riserve per quanto riguarda il tridente titolare dei rossoneri in assenza di Leao (infortunato) e Giroud (squalificato per due giornate).

Contro i Viola Noah Okafor agirà nel ruolo di centravanti con Pulisic a sinistra e Chukwueze a destra: solo panchina per Luka Jovic, deludente contro Udinese e Lecce. L’ex della sfida proverà a dare una mano a gara in corso.