Milan-Fiorentina, riaperte le vendite per il settore ospite ai tifosi viola fino alle 19:00

Sono stati rimessi in vendita i biglietti del settore ospite per Milan-Fiorentina: i dettagli

I biglietti del terzo anello verde (settore ospite) per la partita di domani Milan-Fiorentina saranno disponibili in vendita per i tifosi della squadra ospite.

Sarà possibile acquistarli attraverso il circuito Vivaticket online fino alle ore 19.00 di oggi, sabato 30 aprile. Inoltre, l’acquisto dei tagliandi sarà riservato ai possessori della tessera del tifoso della Fiorentina.