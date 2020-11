Milan-Fiorentina, Prandelli ha a disposizione tutti gli effettivi

Prandelli ha recuperato anche Bonavenrura, Ribery e Callejon, e dunque, verrà a Milano per giocarsi al meglio le chance di vittoria

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, in settimana ha recuperato i vari calciatori che avevano avuto problemi fisici, e in vista di domenica contro il Milan, avrà a disposizione tutta la rosa. In particolare, ci riferiamo all’ex rossonero Giacomo Bonaventura, a Franck Ribery e a José Maria Callejon. Bonaventura dovrebbe andare in panchina dopo la lieve distorsione alla caviglia accusata nel riscaldamento del match della settimana scorsa contro il Benevento. Il francese e lo spagnolo invece, hanno rispettivamente recuperato da un affaticamento al flessore della coscia destra, e dal Covid.

Prandelli è pronto alla sfida al Milan. La sua squadra ha bisogno estremo di fare punti.