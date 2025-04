Milan Fiorentina, Costacurta sentenzia: c’è questo problema! E poi sulla difesa… Segui le ultimissime sul club rossonero

Negli studi di Sky, le dichiarazioni di Costacurta dopo il pareggio tra Milan Fiorentina. In particolare, l’ex difensore ha commentato i tanti errori dei rossoneri e la poca concentrazione

PAROLE – “Il Milan non riesce a trovare continuità perchè non ha la concentrazione per 90 minuti. E’un difetto importante di alcuni giocatori che influenza sulla squadra. Il Milan deve intervenire in difesa. Non riesco a capire quel movimento di Thiaw…”.