Milan femminile: la Fiorentina nel destino, il racconto

Milan femminile: nel destino delle rossonere come nella passata stagione, vi è nuovamente la Fiorentina di Antonio Cincotta

Direttamente sulla propria app ufficiale, AC Milan femminile sottolinea il fatto che il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League è strettamente in contrasto, come lo scorso anno, con quello della Fiorentina.

Nel calcio ci sono sempre le rivalità più accese, gli avversari più temibili, gli incroci più particolari. Come capitato all’esordio nella Serie A femminile, questa è un’altra stagione dove il destino del Milan rimane sempre legato a quello della Fiorentina, che per forza e tradizione rappresenta una delle big del campionato italiano.

Nel 2018/19 la Fiorentina ha conquistato il secondo posto e quindi la qualificazione in Champions League, rimasta in bilico fino all’ultima giornata, proprio ai danni del Diavolo. Una vittoria a testa nei due scontri diretti giocati: 3-2 rossonero al Vismara e 4-0 viola a Firenze. A distanza di un anno, Milan e Fiorentina sono ancora lì a condividere la stessa posizione di classifica, sempre la seconda, gli stessi punti, 35 dopo 15 giornate, e soprattutto lo stesso obiettivo: la qualificazione in Champions League. Con un occhio allo scudetto, in vetta comanda la Juve, finché la matematica lo consentirà.

Nel 2019/20 il Milan e la Fiorentina si sono già affrontate due volte, una in campionato (1-1 a Firenze) e una nell’andata dei Quarti di finale di Coppa Italia (2-1 viola a Monza). In entrambi i casi, per la formazione di Mister Ganz, ha segnato l’ex Deborah Salvatori Rinaldi. E si sfideranno ancora in due occasioni, a stretto giro, poco dopo la ripresa delle attività: in Serie A allo Stadio Brianteo e nel ritorno di Coppa Italia allo Stadio Bozzi.

Dai risultati di questa doppia gara dipenderà molto per le rossonere. La Fiorentina è una realtà solida e consolidata, come ormai quella milanista, che è adesso costretta a battere la formazione viola per alimentare le speranze e sognare davvero in grande.