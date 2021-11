Milan femminile: vittoria sofferta contro l’Empoli, decide Giacinti

Il Milan femminile batte di misura l’Empoli e torna al 3° posto in classifica alle spalle di Juve e Sassuolo. Decisiva una rete di Giacinti

Occorreva ripetere la prestazione di Firenze, viste le diverse assenze confermate di Boquete, Jane e Thrige Andersen con Giacinti ancora in panchina, ma sul piano del gioco il Milan femminile non incide, anzi soffre in gran parte le verticalizzazioni toscane con Nocchi e Dompig pericolosissime; ma allo stesso tempo porta comunque in cassaforte tre punti di vitale importanza chiave Uefa Women Champions League.

Una vittoria nel segno di Valentina Giacinti, che entra e decide la gara alla prima vera occasione da gol delle rossonere. Ma anche di Maria Korenciova, forse vera eroina del match del Vismara: superbe le parate nel primo tempo, come nella ripresa su Prugna ma non solo.

Se nel capoluogo toscano si sono visti ottimi spunti tecnico tattici ma anche psicologici, contro l’ex Tamborini e compagne la situazione pareva più complicata del previsto ma è corretto dire che sono proprio queste le partite che pesano come un macigno per coltivare il secondo posto in classifica.

Ovvio che a Pomigliano servirebbe reinvertire il senso di marcia (non si parla di risultato), perché le campane hanno dimostrato di avere tutte le caratteristiche per rimanere in Serie A, condite da performance di tutto rispetto, il che sarà fondamentale non perdere mai la concentrazione, essere precise e lucide nei passaggi in fase di transizione ma soprattutto ciniche.

Insomma il Diavolo vince ma questa volta non convince. Conquista il massimo risultato grazie alla fame di gol del capitano rossonero e alla saracinesca di una Korenciova che vuole tornare titolare al posto di Giuliani. Ganz deve trovare in particolar modo una soluzione a centrocampo perché l’assenza di Jane ha iniziato a farsi sentire soprattutto nella manovra in fase offensiva: con le toscane lenta, senza brillanti idee e a tratti prevedibile.

A Pomigliano occorrerà ritrovare quelle certezze che hanno contraddistinto il Milan femminile sin ad ora: in poche parole sono d’obbligo i tre punti ma anche tornare a macinare gioco in vista del derby del 5 dicembre contro l’Inter e della super sfida di Torino contro la Vecchia Signora.