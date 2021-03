Milan Femminile, una sconfitta non cambia il giudizio sul percorso

La sconfitta di oggi subìta dal Milan Femminile è dura da digerire. Ma il lavoro di Ganz è pregevole (come il rinnovo dimostra)

La sconfitta di oggi subìta dal Milan Femminile è dura da digerire. Una goleada inaspettata dalla Juventus che vola in testa alla classifica e mette in cassaforte una gara fondamentale in ottica scudetto. Il percorso della squadra di Maurizio Ganz rimane estremamente positivo e promette nel giro di poco tempo di portare risultati anche sul piano dei trofei.

Non a caso la dirigenza milanista ha già rinnovato il contratto al tecnico che guiderà le ragazze anche nella prossima stagione. Forse la Juve ha ancora qualcosa in più al di là della sfida di oggi. Il percorso delle bianconere è iniziato in anticipo rispetto al Milan.

L’anno zero rossonero è sicuramente quello con Carolina Morace che ha dato il via ad un profondo programma di rinnovamento.

Anche grazie a Ganz le rossonere sono ormai al livello di Roma, Fiorentina e delle altre big. Senza dimenticarci che il vero obiettivo di questa stagione è la qualificazione in Champions League.