Milan femminile, Tucceri: cuore, grinta e goal al servizio di Maurizio Ganz

Milan femminile: Linda Tucceri, come nella passata stagione, è diventata un perno fondamentale per lo scacchiere di Maurizio Ganz

Lo scorso anno, la ex coach rossonera Carolina Morace inserì Linda Tucceri contro l’Orobica, per smuovere una partita che sin lì risultava spenta sull’1-1. La sua punizione al bacio a venti minuti dal termine regalò una vittoria importantissima al Milan femminile, match successivamente conclusasi 3-1 con rete finale di Daniela Sabatino, attualmente in forza al Sassuolo.

Da quel momento Linda con la sua grinta e personalità è letteralmente entrata nei cuori dei tifosi rossoneri, oltre a ricevere la prima convocazione con la maglia della Nazionale maggiore. Fu un perno inamovibile nella passata stagione, lo è ancora al servizio di Maurizio Ganz. In questa annata ha realizzato due reti in campionato, rispettivamente con Empoli e Tavagnacco, portando a quota quattro i goal in carriera con la maglia del Diavolo.

Una certezza sulla corsia di sinistra, che difficilmente il tecnico friulano vorrebbe privarsi. Cuore, grinta e goal che all’Italia femminile farebbero molto comodo.