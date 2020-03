Milan femminile: sono 35 le reti messe a segno in 15 gare, un calo rispetto..

Milan femminile: ecco i numeri di attacco e difesa a confronto tra la stagione 2018/2019 e quella 2019/2020 in quindici sfide di Serie A

Il Milan femminile occupa momentaneamente la seconda posizione in classifica, in coppia con la Fiorentina di Antonio Cincotta. Le rossonere, in queste prime quindici giornate, hanno realizzato 35 reti, ben otto in meno rispetto alla passata stagione.

Valentina Giacinti ha totalizzato 9 gol in Serie A, anche in questo caso otto in meno rispetto all’anno scorso. Salvatori Rinaldi, ha sostituito Daniela Sabatino nell’ultima sessione di mercato estiva, ma i soli tre sigilli su otto match disputati, se contiamo il grave infortunio al piede, non si avvicinano per nulla alle sette reti in otto sfide dell’attuale attaccante del Sassuolo.

Da registrare, però, un piccolo miglioramento in difesa: sono 15 le reti subite, una in meno rispetto allo scorso anno.

La più larga vittoria del Milan femminile, nel 2018/2019, fu contro il Pink Bari 8-0 al Vismara, mentre la peggiore sconfitta fu contro la Fiorentina 4-0 al Gino Bozzi. In questa stagione il più largo trionfo è stato all’ultima gara contro il Tavagnacco (0-4), mentre sono da registrare due sconfitte inaspettate con Florentia ed Empoli, entrambe (2-1).