Milan femminile: rossonere al lavoro, domenica sfida alla Fiorentina

Il Milan femminile è al lavoro per preparare al meglio il match di domenica pomeriggio contro la Fiorentina al Gino Bozzi

Oggi Lituania-Italia, dopodiché tra domani e giovedì finalmente Maurizio Ganz potrà contare su tutte le ragazze, impegnate in queste ultime settimane con le rispettive Nazionali.

Il Milan femminile è già tornato al lavoro in vista del match delicato contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 12:30. Fondamentali sono i tre punti anche se la trasferta è tutt’altro che semplice. La Viola, dopo un inizio disastroso, ha ottenuto 9 punti su 9 nelle ultime tre gare di campionato, l’ultima vittoria a Verona contro l’Hellas (1-3).

14 gol realizzati ma ben 10 subiti. Le rossonere hanno sin qui, invece, ottenuto 13 punti frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, con 15 reti segnate e solo 4 incassate. Sarà Panico contro Ganz, Sabatino contro Giacinti, Schroffenegger contro Giuliani (compagne di Nazionale), Neto contro Jane. Insomma non una partita come le altre. Fiorentina-Milan può essere la rinascita o l’affondo definitivo delle viola. Per il Diavolo il segnale in chiave Europa.