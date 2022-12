Giugliano: «Abbiamo dimostrato il nostro valore»

Torniamo a casa con i tre punti.

«Finalmente, diciamo. Perché su questo campo fino a oggi non eravamo mai riuscite a portare a casa i tre punti. Siamo molto contente, perché riuscite a portare sul terreno di gioco il lavoro fatto in settimana. Ed è quello che ci interessa, in questo momento»

Doppietta, e un gol addirittura di testa: erano tre punti veramente voluti.

«Assolutamente sì. In realtà, non so nemmeno io come ho fatto a saltare (ride, ndr): non sono in grado di segnare di testa! Siamo felici, perché non abbiamo mollato: alla fine del primo tempo eravamo sullo 0-0, ma negli spogliatoi ci siamo guardate e abbiamo deciso tutte insieme di portare a casa questa partita, dimostrando il nostro valore. Ossia, giocare palla a terra e avere il possesso. E per fortuna, ci siamo riuscite»

Nel primo tempo avete incontrato delle difficoltà nella manovra: il Milan ha cercato di impedire di far girare il pallone come di solito fa la Roma.

«Assolutamente sì. Ma come ho detto prima, negli spogliatoi ci siamo guardate negli occhi e, come un vero gruppo, abbiamo messo in campo quello che abbiamo dentro. Abbiamo fatto un po’ di fatica, mi ci sta durante una partita. L’importante era portare a casa i tre punti. Ci siamo riuscite e siamo contente di restare in vetta»