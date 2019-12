Il Milan femminile si allena anche oggi nonostante le ben tre settimane di sosta: ecco le immagini

Nonostante ancora non sia diventata una categoria appartenente al professionismo, il calcio femminile continua a raccontare storie di divertimento, sport e soprattutto abnegazione. A darne l’esempio sono le ragazze del Milan femminile che, nonostante la prossima gara in programma sia l’11 gennaio contro l’Empoli, sono presenti come ogni giorno sul campo di allenamento.

Per le ragazze di Ganz il sogno di centrare la prossima qualificazione in Champions è ancora vivo. Nell’ultima gara disputata Giacinti e co. hanno avuto la meglio sul campo del Verona grazie ad una rete proprio del loro capitano.