Milan femminile: oggi, Gazidis ha assistito all’allenamento delle rossonere

Questa mattina il Milan femminile di Ganz ha ricevuto una piacevole visita durante l’allenamento mattutino: si tratta di Ivan Gazidis

Questa mattina il Milan femminile è tornato ad allenarsi in vista del match importantissimo di domenica a mezzogiorno contro la Fiorentina di Antonio Cincotta, valevole per diversi motivi il biglietto per il treno chiamato Champions League.

Le rossonere di Maurizio Ganz hanno ricevuto una piacevole sorpresa: si tratta di Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, rimasto ad osservare gli sviluppi della preparazione odierna.