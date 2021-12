Milan femminile: inizia il countdown Supercoppa e il mercato si accende

È iniziato il countdown per la Supercoppa: sei giorni di preparazione per il Milan femminile che punta anche a rinforzarsi dal mercato

È iniziato il countdown per la Supercoppa, meno di sette giorni e il Milan femminile sarà allo stadio Francioni di Latina per sfidare nella semifinale la Roma di Spugna.

Maurizio Ganz deve fare i conti con qualche assenza pesante: Giacinti tra queste. Il bomber rossonero non ha ancora recuperato dall’infortunio (infiammazione al tendine) e resta in dubbio per il match. Ci sarà invece Codina, tornata ad allenarsi in gruppo e pronta a riprendersi una maglia da titolare al fianco di Fusetti e Agard.

Nel frattempo sono giorni bollenti per il mercato: Mauri ha lasciato il Vismara per approdare a Napoli, Rizza alla Sampdoria (con sei mesi di ritardo). In entrata ecco Martina Piemonte (a breve l’amnuncio) per sostituire Jonusaite, out per infortunio. L’attaccante ex Viola potrebbe essere seguita da uno dei simboli della Fiorentina, nonché Alia Guagni: la forte esterna azzurra è ad un passo, superata la concorrenza dell’Inter. A centrocampo, inoltre, pronto un ulteriore colpo in entrata ma solo in caso di partenza effettiva di Veronica Boquete, ormai ai margini del progetto. Sulla spagnola forte interesse proprio del team di Panico (Fiorentina).