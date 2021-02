Milan femminile: Grimshaw contro il San Marino ha realizzato la prima…

Milan femminile: non solo Agard anche Grimshaw ha trovato contro il San Marino la via della rete (doppietta)

Non solo Laura Agard, anche Christy Grimshaw ha trovato la via del gol contro il San Marino, realizzando la prima doppietta con la maglia del Milan femminile in Serie A.

Contro le titane, reti a parte, la scozzese aveva disputato la miglior prestazione da quando milita in rossonero. Nelle ultime uscite non ha brillato, in particolar modo contro il Sassuolo, ma ora è pronta immediatamente al riscatto: domenica ha una grande chance, visto che quasi certamente dovrebbe partire nell’undici iniziale di Maurizio Ganz.