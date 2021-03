Milan femminile, Giacinti: «Vogliamo arrivare in Champions»

L’attaccante e capitano del Milan Femminile Valentina Giacinti è intervenuta sul canale Twitch rossonero

«Esordio in Serie A? Devo ringraziare il Napoli perché mi ha lanciato in questa realtà. Il gol al Mondiale? Mi sono sentita realizzata. Vogliamo arrivare in Champions, mancano ancora 5 partite. Se non dovessimo arrivarci sarebbe un anno buttato. Il gol più bello con il Milan? Sicuramente il terzo gol nel derby».