Milan femminile, Ganz: «Siamo pronti per lo Zurigo»

Maurizio Ganz, tecnico del Milan femminile, ha rilasciato una breve intervista nel post partita del match contro l’Atletico Madrid:

Sul match: «Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra di grande livello. Abbiamo chiuso tutti gli spazi e siamo riusciti a far male all’Atletico Madrid. Prestazione della squadra eccellente. È una gara che ci ha permesso di maturare in esperienza. L’Atletico è una squadra di grandissimo livello e in Champions ha sempre fatto bene.»

Sulla condizione fisica: «In queste settimane abbiamo dovuto disputare alcune partite senza diverse giocatrici, alcune infortunatesi nei primi giorni di preparazione. Spero di recuperarle tutte per il 17 agosto, anche Veronica Boquete. Oggi Arnadottir ha iniziato a toccare il pallone. Adami e Agard non erano al 100% così come Valentina Giacinti»

Sul gruppo: «L’unione del gruppo è la forza di ogni squadra. Vogliamo un gruppo solido e coeso che ambisca a portare sempre più in alto il Milan. Le nuove si sono già adattate all’ambiente. Siamo un bel gruppo e sono sicuro che daremo fastidio a molte squadre».