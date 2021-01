Milan femminile: emergenza totale per la Fiorentina, out anche Mascarello

Milan femminile: domani le rossonere affronteranno una Fiorentina in totale emergenza. Sono diverse le giocatrici out, ecco chi

Domani il Milan femminile affronterà la Fiorentina di Antonio Cincotta. Poco fa durante la conferenza di presentazione alla sfida, il tecnico viola ha ammesso di aver contratto il coronavirus. Al suo posto, ci sarà Melani.

Inoltre, oltre a Greta Adami, out per squalifica, rimediata in campionato contro l’Empoli, saranno out per coronavirus anche Piemonte e Breitner. E come se non bastasse, nelle ultime ore, giunge anche l’ennesima perdita assai pesante per il reparto di centrocampo: Marta Mascarello si è infortunata e contro il Diavolo non ci sarà.

Cincotta dovrebbe inserire Neto a centrocampo con Clelland nel reparto offensivo. Ecco la probabile formazione toscana: (4-2-3-1): Schroffenegger; Thøgersen, Tortelli, Quinn, Vigilucci; Neto, Middag; Bonetti, Clelland, Kim; Sabatino.