Milan femminile: domenica sfida tra bomber, Giacinti contro Sabatino

Milan femminile: domenica le rossonere sfideranno la Fiorentina. Tre punti permetterebbero al team di Ganz di ipotecare la UWCL

Domenica il Milan femminile sfiderà la Fiorentina nel match valido per la ventesima giornata di Serie A. Le rossonere in caso di vittoria e di mancato successo del Sassuolo contro la Pink Bari si qualicherebbero aritmeticamente in Uefa Women Champions League.

Non sarà solo sfida tra rossonere e viola ma soprattutto tra Giacinti e l’ex Sabatino, bomber di razza che hanno siglato rispettivamente 17 e 14 gol in campionato. Un presente contro passato da non perdere.

Per la prima volta dal 2018 ad ora la Fiorentina affronta le rossonere senza obiettivi concreti: le toscane militano al quinto posto in graduatoria, distaccate ben 20 punti dal secondo posto.