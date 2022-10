Milan Femminile, Bergamaschi: «Derby? Sconfitta che brucia»

Valentina Bergamaschi, giocatrice del Milan Femminile, ha parlato in un’intervista ai canali ufficiali rossoneri. Le sue dichiarazioni

Intervistata da Milan Tv, la giocatrice del Milan Femminile Valentina Bergamaschi ha dichiarato:

DERBY – «È stata una brutta sconfitta, che ancora adesso brucia. Siamo consapevoli del fatto che abbiamo approcciato la partita in maniera giusta, sicuramente non è stata la partita che ci aspettavamo, che avevamo preparato, ma ne trarremo frutto e lavoreremo per migliorarci.»

TIFOSI – «Credo che siano la nostra arma in più, perciò ci dispiace per il risultato non arrivato e vorremo che continuassero a seguirci. Sono quell’arma in più che serve nelle battaglie più difficili.»

JUVENTUS – «Sarà l’occasione per voltare pagina, è la squadra da battere. Ci alleneremo alla grande per affrontare la partita nel migliore dei modi e voltare pagina in questo momento negativo.»

OBIETTIVI – «Il nostro obiettivo è fare bene partita dopo partita. La squadra ha un bel gruppo, ci alleniamo in maniera costante. Non ci aspettavamo di essere a metà classifica, ma nulla è perso. Raccoglieremo ciò che di buono abbiamo fatto e continueremo sulla nostra strada.»

TOP 11 SERIE A – «Mai mi sarei aspettata di arrivare a un traguardo del genere. Devo condividerlo con tutto il mio staff, il mio allenatore. Non mi hanno mai fatto mancare nulla, hanno creduto nelle mie potenzialità. È stata un’emozione indescrivibile stare insieme alle mie compagne e ai campioni della Serie A. È stato un evento molto bello emozionante, speriamo in traguardi futuri simili.»