Milan Femminile, Asllani riceve il Golden Foot: i complimenti del club rossonero – FOTO

Importante doppio riconoscimento per Kosovare Asllani, calciatrice del Milan Femminile di Maurizio Ganz.

L’attaccante è stata inserita dal Guardian tra le 100 calciatrici più forti del mondo piazzandosi al 67° posto ed ha inoltre ricevuto, prima volta nella storia del calcio femminile in attività, il Golden Foot. Di seguito i complimenti del club rossonero:

Congrats to @KosovareAsllani, who has become the first currently-active female footballer to win the Golden Foot! 👏

Complimenti a Kosovare Asllani, la prima calciatrice in attività a ricevere il Golden Foot! 👏 pic.twitter.com/IuHJQpo5J4

— AC Milan (@acmilan) December 22, 2022