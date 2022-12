Milan Femminile, l’arma in più può essere Kamila Dubcova

Il Milan Femminile si prepara alla seconda parte di stagione, una delle armi in più può essere Kamila Dubcova

Fino a qui la ceca ha totalizzato 1 gol e 3 assist (uno per la sorella gemella Michaela) in 12 presenze, può fare di più. Ganz e tutti i tifosi rossoneri dato il valore non solo economico della giocatrice si aspettatano più incisività negli ultimi 30 metri. Se così sarà nel 2023 l’allenatore avrà una freccia in più nel suo arco.