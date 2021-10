Milan femminile: alla ricerca della vera Lindsey Thomas

Il Milan femminile è attualmente al terzo posto in classifica solitario, davanti a Inter e Roma. Ganz spera di ritrovare dopo la pausa…

Il Milan femminile milita attualmente al terzo posto in classifica davanti ad Inter e Roma, alle spalle di Sassuolo e Juventus distaccate di 5 punti. La corsa alla prossima Uefa Women Champions League è tutt’altro che chiusa.

Dopo la lunga sosta delle Nazionali, però, è fondamentale per Maurizio Ganz ritrovare la migliore Lindsey Thomas, forse unica vera nota stonata di questa squadra momentaneamente. La francese non ha iniziato molto bene la sua carriera in rossonero: per lei solo due due gol e un assist contro la Lazio, ultima in classifica. In mezzo prestazioni di bassa caratura tecnica e errori sotto porta inspiegabili, mantenendo una media voto al di sotto di ogni aspettativa.

Il 3-4-2-1 penalizza la giocatrice, non essendo una vera e propria trequartista ma non deve essere considerato un alibi: sposare la maglia rossonera significa fare dei sacrifici e dare il 200% in qualsiasi condizione di gioco.

Serve assolutamente ritrovare fiducia nei propri mezzi e tornare ad essere quell’attaccante che alla Roma, sgroppate in velocità a parte, pareva molto più cinica e aggressiva. Il periodo di ambientamento è finito, ora serve raccogliere i frutti il più presto possibile. In caso contrario per Giacinti non sarà facile tenere tutta la pressione del gol sulle spalle per tutto l’arco della stagione.