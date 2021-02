Milan femminile: alla ricerca della migliore Bergamaschi, i numeri

Milan femminile: domenica le rossonere affronteranno il San Marino. Maurizio Ganz spera di ritrovare la migliore Bergamaschi, in vista di…

Domenica il Milan femminile affronterà il San Marino nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Le rossonere stanno vivendo un ottimo momento, militanti al secondo posto in classifica con otto punti di vantaggio sul Sassuolo in chiave Champions League.

Tra le file di Maurizio Ganz, però, vi sarebbe una Valentina Bergamaschi non così brillante come negli ultimi due anni, complice forse anche ad un adattamento al 3-5-2 non ancora limpido, consapevole di dover fare una doppia fase continuativa per 90 minuti. In termini di assist i numeri sono alquanto preoccupanti: uno solo in questa stagione a fronte di 788 minuti giocati contro i dieci dell’annata scorsa su 1134 minuti.

Statistiche e prestazioni che devono essere migliorate in vista del match più importante: la sfida di Vinovo contro la Juventus di Rita Guarino. Il Diavolo vince e per la seconda posizione potrebbe bastare ma con una Bergamaschi al 100% si potrebbe puntare anche a qualcosa in più.