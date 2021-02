Milan femminile: ecco la probabile formazione contro il San Marino

Milan femminile: domenica le ragazze di Maurizio Ganz sfideranno nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A il San Marino

Domenica 7 febbraio ore 12:30 il Milan femminile sfiderà il San Marino nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Maurizio Ganz dovrebbe recuperare Jane per il centrocampo, out ancora Salvatori Rinaldi, oltre che Miriam Longo.

Ballottaggi Simic-Grimshaw per affiancare la sudafricana, la scozzese sarebbe in vantaggio e Spinelli-Vitale per la difesa. Ecco le probabili scelte del tecnico rossonero:

Milan femminile (3-5-2): Korenciova; Fusetti, Agard, Spinelli; Bergamaschi, Grimshaw, Jane, Boquete, Tucceri; Giacinti, Dowie.