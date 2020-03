Milan femminile: 23/03/2019, Giacinti gol, Orobica stesa

Milan femminile: esattamente un anno fa, le rossonere espugnarono il campo dell’Orobica grazie ad una rete di Valentina Giacinti

Il Milan femminile della ex Carolina Morace, dopo aver battuto la Florentia 1-0, si ripeté con il medesimo risultato la settimana successiva contro l’Orobica, ultima in classifica, in terra bergamasca. Era il 23 marzo 2019.

Come in questa stagione, la gara fu più complicata del previsto, ma venne risolta al minuto 24 della prima frazione di gioco da un gol di Valentina Giacinti, vincitrice successivamente del titolo di capocannoniere di Serie A femminile. Le rossonere, dunque, riuscirono a restare in scia della Fiorentina, rivale per un posto in Champions League.