Milan Empoli, sfida tra bomber: Giroud contro Pinamonti

Sul sito ufficiale del club rossonero, i duelli che potrebbero rivelarsi decisivi questa sera in Milan Empoli

Sul sito ufficiale del club rossonero, i duelli che potrebbero rivelarsi decisivi questa sera in Milan Empoli.

GIROUD PINAMONTI – Ecco i bomber, gli attaccanti di peso. Giroud dopo essersi sbloccato in trasferta a Napoli ritorna a San Siro, lo stadio dei suoi gol: dieci degli undici stagionali – otto in Serie A – li ha realizzati proprio a Milano. Finora Olivier ha segnato più dell’avversario (fermo a nove marcature) e servito anche più assist (tre a uno), però Pinamonti sta giocando un’ottima annata ed è una delle carte migliori dell’Empoli: è il giocatore dei toscani con il maggior numero di gol – anche se è a secco da un mese, in trasferta da fine ottobre -, tiri nello specchio (21) e fuori dallo specchio (28). Entrambi hanno la doppia cifra in campionato nel mirino: Giroud potrebbe diventare il terzo francese della storia del Milan in grado di raggiungere questo traguardo in un singolo torneo, dopo Papin (nel 1992/93) e Ménez (nel 2014/15); per Pinamonti potrebbe essere la prima volta in carriera in A, diventando in generale il nono e nello specifico il più giovane a riuscirci con la maglia azzurra. Fari puntati, da loro dipenderà molto.