Milan Empoli, l’analisi della squadra arbitrale

Dal sito ufficiale del club rossonero, l’analisi della squadra arbitrale che dirigerà Milan Empoli

Dal sito ufficiale del club rossonero, l’analisi della squadra arbitrale che dirigerà Milan Empoli.

Sarà affidata a Daniele Chiffi la direzione di gara del posticipo di San Siro. Il 37enne fischietto di Padova ha alle spalle 67 arbitraggi in Serie A e questa sera incrocerà i rossoneri per la quarta volta in stagione. I tre precedenti, tutte vittorie, sono Milan-Lazio 2-0, Milan-Roma 3-1 e Milan-Sampdoria 1-0, non più tardi di un mese fa. Sono complessivamente 6 i precedenti del Milan con Chiffi: 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.