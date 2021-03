Milan: ecco la chiave che può far male al Manchester Utd

Questa sera il Milan affronta il Manchester Utd. Stefano Pioli per scardinare la difesa avversaria punta tutto su Rafael Leao

Questa sera il Milan sarà ospite all’Old Trafford contro il Manchester Utd nel match valido gli ottavi di andata di Europa League.

Stefano Pioli, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ha diverse assenze in particolar modo in attacco. Per questo motivo la chiave di volta per scardinare la difesa inglese potrebbe essere Rafael Leao.