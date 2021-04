Milan, è tabù San Siro: la vittoria in casa manca da quasi due mesi

Il Milan nel match di domani contro la Sampdoria è chiamato ad invertire un trend negativo tra le mura di San Siro

Un Milan che si trova a dover fare i conti con un trend negativo a San Siro. Tra le mura amiche infatti, l’ultima vittoria risale al 7 febbraio nel 4-0 contro il Crotone. Da quel momento, 5 gare tra Europa League e Serie A con 2 pareggi e 3 sconfitte.

Una serie negativa che la squadra di Pioli è chiamata a terminare nel match di domani contro la Sampdoria. L’ultima volta che i rossoneri non vinsero per 6 gare di fila in casa risale alla stagione 2012/13.