Milan e Brescia lavorano per Tonali: una clausola a favore dei rossoneri

Il Milan e il Brescia sono ancora al lavoro per concordare il riscatto di Tonali: una clausola stabilita lo scorso anno favorisce Maldini

Milan e Brescia sono ancora al lavoro, in un clima di massima collaborazione, per trovare una quaadra per il riscatto del centrocampista dei rossoneri dopo l’anno di prestito dell’ultima stagione.

CLAUSOLA AMICA – Una clausola inserita lo scorso anno mette Maldini e Massara in una situazione di forza: il Brescia infatti, come riportato da Alfredo Pedullà, dovrebbe restituire al Milan il 40% dei 10 milioni versati un anno fa per il prestito. L’area tecnica rossonera conta di chiudere la vicenda entro il raduno dell’8 luglio.