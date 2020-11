Milan, doppia sconfitta ai gironi? Manca dal 2006 e il Lille ne sa qualcosa

Il Milan non subisce due sconfitte all’interno della stessa fase a gironi di una competizione europea dal lontano 2006

Domani sera andrà in scena Lille-Milan, quarto turno dei gironi di Europa League e match cruciale per le sorti della classifica. I rossoneri vengono da una brutta sconfitta, proprio contro i francesi, subita a San Siro (3-0).

Un evento raro per la storia del Diavolo. Qualora gli uomini di Pioli dovessero incorrere anche domani in una sconfitta si infrangerebbe una striscia importante. Il Milan infatti è dal dicembre 2006 in Champions League che non subisce una doppia sconfitta all’interno della stessa fase a gironi di una competizione europea. Guarda caso quell’anno la sconfitta arrivò proprio contro il Lille.