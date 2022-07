Il Milan chiude due nuovi acquisti per la formazione Primavera. Si tratta di Leonardo D’Alessio e Hugo Cuenca

Il Milan chiude due nuovi acquisti per la formazione Primavera di Ignazio Abate. Si tratta del terzino Leonardo D’Alessio, proveniente dalla Roma, e il classe 2005 Hugo Cuenca. Fissate per domani le visite mediche, come riportato da Alessandro Jacobone.