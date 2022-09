Nel match tra Milan e Dinamo Zagabria Stefano Pioli dovrebbe optare per Brahim Diaz sulla trequarti. Pronta staffetta con De Ketelaere

Il Milan si appresta ad affrontare la Dinamo Zagabria. Un match importantissimo ai fini della qualificazione agli ottavi. Stefano Pioli, come riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe affidarsi a Brahim Diaz sulla trequarti. Per lo spagnolo è la grande occasione per scalare gerarchie.

Con il numero 10 sulle spalle cercherà di impressionare San Siro in campo europeo. Esattamente un anno fa il suo primo gol nella manifestazione, ad Anfield contro il Liverpool. Ora l’ex Real Madrid cerca riscatto, con De Ketelaere pronto a subentrare nel secondo tempo.