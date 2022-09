Milan Dinamo Zagabria: obiettivo sfatare il tabù San Siro in Europa

Il Milan sfida la Dinamo Zagabria questa sera a San Siro. Obiettivo dei rossoneri è sfatare il tabù casalingo in Champions

Nella testa un solo risultato per il Milan di Stefano Pioli. Contro la Dinamo Zagabria i rossoneri non hanno altre opzioni che non comprendano i tre punti. Sia per l’andamento del girone, sia per sfatare un tabù casalingo.

In Champions League, come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan non ottiene una vittoria in casa dal 2013 nel match contro il Celtic. Nel girone dell’anno scorso sono arrivate solo sconfitte.