Milan, De Ketelaere separato in casa al Brugge: intesa vicina

Charles De Ketelaere è sempre più vicino al Milan. Il Brugge lo esclude nella prima amichevole precampionato

Il Milan punta sempre di più su Charles De Ketelaere. Come riportato dal Corriere dello Sport, il belga è ormai un separato in casa al Brugge. Il club lo ha infatti escluso dalla prima amichevole di precampionato.

Il giocatore ha un’intesa con i rossoneri per un contratto di 5 anni a 2,5 milioni di euro, raggiunta dopo una settimana di colloqui a Milano tra la dirigenza e gli agenti. Questa settimana può essere decisiva per chiudere anche nell’accordo tra le due società. Il Milan deve fare in fretta per prevenire un inserimento di un club più blasonato di Leeds e Leicester, al momento le uniche a concorrere per il talento classe 2001.