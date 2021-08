Milan, da sistemare le uscite: su Castillejo ci sono tre squadre

Samu Castillejo resta l’indiziato numero uno per lasciare il Milan in queste ultime ore di calciomercato. Tre squadre sullo spagnolo

In queste ultime ore di mercato il Milan dovrà sciogliere il nodo Castillejo. Lo spagnolo è da tempo con le valigie in mano, ma offerte concrete non sono arrivate per lui. Ora però, in questo ultimo giorno, tre squadre sarebbero pronte ad acquistarlo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, Getafe, Real Sociedad e Sampdoria. Con i due club spagnoli ci sarebbero discussioni in atto, mentre i blucerchiati offrono un prestito secco oneroso.