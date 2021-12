Milan da scudetto solo curando un aspetto importante

Il Milan può puntare a vincere lo scudetto solo ad una condizione. Stefano Pioli in questo prima parte di stagione non ha potuto mai…

Il Milan ha la qualità per vincere lo scudetto, ma per farlo dovrà assolutamente risolvere un importante particolare: il nodo infortuni.

Il club rossonero sta indagando, la società ha messo a disposizione dello staff nuovi macchinari per accelerare i tempi di recupero ma resta questa l’unica vera gigantesca incognita sul futuro della stagione. Dal 23 agosto fino a sabato sera a Udine, Pioli non ha mai avuto a disposizione per una sola partita tutta la rosa.

Motivo per cui servirebbe molta più attenzione e lavoro per curare meglio questo dettaglio. È inconcepibile per Stefano Pioli non avere a disposizione per lunghi tratti dell’anno giocatori simbolo come Leao, Kjaer, Rebic, Calabria, Giroud prima ancora Ibra, Theo Hernandez ecc…

Inter e Atalanta non hanno quasi mai avuto questo tipo di problemi, il che fa scattare un grosso campanello d’allarme a Milanello: preparazione atletica errata? Lavoro del tecnico rossonero troppo pesante? Dilemmi che solo a Milanello possono risolvere.