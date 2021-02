Milan-Crotone streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Crotone streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la ventunesima giornata di Serie A

Milan-Crotone streaming: i rossoneri impegnati nell’insidioso match valido per la ventunesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 7 febbraio alle ore 15:00. Mister Pioli inizia a vedere un’infermeria finalmente quasi vuota: indisponibili saranno solamente Kjaer e Brahim Diaz. Il Diavolo vuole difendere con le unghie e con i denti il primato in classifica e dare continuità alla vittoria esterna conquistata nell’ultimo turno contro il Bologna, arrivata dopo le scottanti sconfitte in Coppa Italia contro l’Inter e in campionato contro l’Atalanta. Dall’altra parte Romagnoli e compagni troveranno un Crotone ultimo in classifica a quota 12 punti. Gli uomini di Stroppa sono reduci da due sconfitte consecutive e per l’occasione dovranno fare a meno anche di uno dei pezzi più pregiati della rosa.

Milan-Crotone, streaming e diretta tv

Milan-Crotone è in programma domenica 7 febbraio 2021 alle ore 15:00. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

Milan-Crotone, ultime e probabili formazioni

MILAN – Consueto 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. In difesa, a protezione di Donnarumma, ci sarà Tomori ad affiancare Romagnoli. Sulle fasce confermati Calabria e Theo Hernandez. A centrocampo si ricompone finalmente dopo quasi due mesi la coppia Kessie-Bennacer. Davanti, alle spalle di Ibrahimovic, agiranno Saelemaekers, Calhanoglu (al rientro dopo la positività al Covid) e Leao.

CROTONE – 3-5-2 per gli uomini di Stroppa. Il tecnico dei calabresi dovrà fare a meno degli indisponibili Pedro Pereira, Cigarini, Molina e Cuomo e soprattutto dello squalificato Messias. La difesa sarà composta da Magallan, Golemic e Luperto. Sulle ali del centrocampo dovrebbero agire Rispoli e Reca, mentre nel cuore della mediana vedremo Benali, Zanellato e Vulic. La coppia d’attacco sarà probabilmente formata da Ounas e Simy.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, T.Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE CROTONE (3-5-2) – Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Rispoli, Benali, Zanellato, Vulic, Reca; Di Carmine, Ounas. All.: Stroppa.

Crotone-Milan, i precedenti con Pairetto

L’AIA ha designato Luca Pairetto come arbitro di Milan-Crotone, a coadiuvare il fischietto piemontese Cicero e Bresmes; quarto uomo Ghersini, al VAR Massa e Alassio. Sono solo sei i precedenti tra Pairetto e il Milan: 5 vittorie dei rossoneri e un pareggio, nessuna sconfitta. 10 invece le gare diretta da Pairetto al Crotone: 4 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte.