Milan-Crotone, probabili formazioni: ok per Calhanoglu e Bennacer

Milan-Crotone, probabili formazioni: Calha e Bennacer dal primo minuto per non sbagliare approccio e soprattutto gara, fondamentale in virtù del fatto che l’Inter ha già vinto contro la Fiorentina e la Juve giocherà oggi alle 18.

PIOLI SERENO- Non potrà che essere sereno Pioli oggi in conferenza stampa alle 15, la squadra è ormai quasi al completo, all’appello mancano “solo” Kjaer e Diaz, per il resto, la compagine si riunisce come ad inizio campionato. Tra le novità, Bennacer e Calhanoglu dal primo minuto, mentre Tomori prenderà il posto di Kjaer, fino ad ora sostituito alla grande. Andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le formazioni di domenica, secondo goal.com.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

CROTONE (3-5-2)- Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo Henrique, Benali, Vulic, Reca; Di Carmine, Ounas.