Calhanoglu, presente da domenica ma il rinnovo rimane in stallo, una situazione che inizia a mettere pressione da entrambe le parti. Come riporta questa mattina il corriere dello sport a pag. 13, domenica Pioli ritroverà il suo trequartista “preferito”, mentre in società lavorano per trovare con lo staff del giocatore una soluzione congrua ad accontentare tutti.

LA SITUAZIONE- Il giocatore attualmente percepisce un ingaggio da 2,5 milioni di euro stagionali che il Milan sarebbe disposto a portare a 4 più bonus, quindi vale a dire quasi il doppio. La posizione di giocatore e procuratore rimane netta: 6 milioni di euro stagionali, al pari quindi, almeno idealmente di Donnarumma ed Ibra, al netto di un rinnovo che anche per loro potrebbe voler dire adeguamento.