Milan Cremonese: spazio per Vranckx a centrocampo

Aster Vranckx troverà spazio nel centrocampo del Milan che domani scenderà in campo contro la Cremonese. Le ultime

Occasione da titolare per Aster Vranckx nel match tra Milan e Cremonese. Domani a San Siro il centrocampista belga partirà dal primo minuto per la sua terza volta in stagione dopo la gara di Coppa Italia contro il Torino e il match di Serie A contro il Bologna.

Al suo fianco ci sarà Rade Krunic, con Tonali e Bennacer a riposo in vista dei prossimi fondamentali impegni.