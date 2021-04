Milan, cos’è successo ad Hauge? La risposta di mister Pioli

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato delle condizioni fisiche di Jens Petter Hauge e del suo recupero nelle ultime settimane

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria, Stefano Pioli ha parlato di Hauge e della sua condizione fisica:

«E’ arrivato quando la stagione in Norvegia stava per finire, poi ha avuto un calo fisiologico ma anche in questi giorni dopo essere rientrato dalla Nazionale l’ho rivisto in condizione. Può essere molto importante per noi».