Milan, corsa scudetto: solo la Juve ha fatto meglio dei rossoneri

Juve meglio del Milan: i numeri della rimonta dei bianconeri dopo l’ultima sconfitta in campionato sono da scudetto

La Juve ha messo in fila 14 risultati utili frutto di 9 vittorie e 5 pareggi per un totale di 32 punti. Nessuno ha fatto meglio dei bianconeri in Serie A da quando hanno perso l’ultima partita contro l’Atalanta in casa. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

I numeri dicono che la squadra di Allegri ha fatto meglio di Milan (28 punti), Inter (27 con una gara in meno), Lazio (25) e Napoli (22) con una media di 2,29 punti a partita. Il ritmo è da scudetto, ma la Juve sembra ormai lontana…