Milan, contro il Lecce ancora senza Rafael Leao: ecco il motivo

Rafael Leao difficilmente partirà titolare nella sfida contro il Lecce in campionato: ecco il motivo per cui Pioli non lo schiererà

L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic ha portato alcuni cambiamenti nella formazione del Milan che affronterà il Lecce lunedì. Tra le probabili scelte di Stefano Pioli ci sarà il mancato utilizzo dal primo minuto di Rafael Leao: il portoghese non è una prima punta secondo il tecnico parmigiano che preferirà tenerlo come “arma letale” a gara in corso.

Leao è arrivato in estate dal Lille per 35 milioni, comprensivi di bonus, e fino ad ora ha solo messo a segno 2 reti e 2 assist in 23 partite.