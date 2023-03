Milan, Condò: «Va in svantaggio per l’ingenuità di Tomori»

Paolo Condò parla così ai microfoni di Sky del match perso dal Milan contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni

Paolo Condò parla così ai microfoni di Sky del match perso dal Milan contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni.

«Milan molto attento in difesa nel primo, ci potevamo dire: che solido!. Quando va sotto? Sulla prima imprevedibile grossa ingenuità di Tomori su Ikone. Per il resto il Milan ha avuto un paio di situazioni da sliding doors come l’assist per Messias all’ultimo minuto del primo tempo, che ha clamorosamente sbagliato il colpo di testa.»