Milan, Compagnoni: «Un bel colpo può essere l’ex Udinese Fofana». Le sue dichiarazioni a Sky Sport

Maurizio Compagnoni parla così a Sky Sport del calciomercato del Milan. Le sue dichiarazioni.

«Un bel colpo per il Milan potrebbe essere Seko Fofana. Ex Udinese, è cresciuto tantissimo con il Lens in termini di personalità. E’ un giocatore di grande talento e che fisicamente e offensivamente potrebbe portare tanto al Milan.»