Milan Chelsea, Ponciroli: «Poche volte ho visto errori del genere»

Fabrizio Ponciroli parla così della gara di Champions League tra Milan e Chelsea. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.

«Col Chelsea è stata una partita falsata, poche volte ho visto un errore arbitrale del genere ma il Chelsea ha dimostrato comunque di essere superiore. Le inglesi sono di un altro livello in Europa, solo Bayern e Real Madrid possono tenere il passo. Il Milan comunque ce la può fare a passare il turno, ha tutte le carte in regola per qualificarsi agli ottavi.»