Milan, quattro partite consecutive in Champions senza segnare! È la prima volta nella storia

Milan, quattro partite consecutive in Champions senza gol! Il dato. A secco di gol dai quarti di finale contro il Napoli della scorsa stagione

È stato 0-0 a Milano contro il Newcastle, è stato 0-0 a Dortmund con il Borussia: stesso risultato nelle prime due gare europee.

Secondo quanto riporta Opta, il Milan non ha segnato in 4 match di fila di Champions League/Coppa dei Campioni per la prima volta nella sua storia. I rossoneri non avevano mai pareggiato i primi 2 incontri giocati in una fase a gironi di Champions.