Milan, Champions d’oro: varrebbe almeno due acquisti determinanti

Milan, troppo importante la gara con la Juve, in ballo c’è il futuro societario e quello della squadra per le prossime stagioni. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto su quanto potrebbe valere l’accesso alla Champions per i prossimi acquisti, mai così necessari come in questo momento: “Milan, milioni per Vlahovic. E Tomori così resterebbe”. Titola così la rosea che poi approfondisce: “I rossoneri all’assalto del viola col tesoretto del torneo. L’inglese può essere riscattato, poi il nodo Calhanoglu”.

QUESTIONE CALHANOGLU- La rosea spiega che con l’accesso alla prossima Champions, sarebbe anche più facile convincere il titubante Calhanoglu a rimanere in una squadra inserita tra le grandi d’Europa, intenta a tornare ai vertici come un tempo.